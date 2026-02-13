"Parece que hubo golpes y ella termina en el suelo": Neme relata grave episodio entre Américo y Yamila Reyna

13 feb. 2026 - 13:15 hrs.

En el Mucho Gusto se abordó el tema que remece a la farándula nacional: el quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo. La pareja, que estaba planeando su boda, puso fin a su historia luego de una situación desencadenada tras el Festival Oro Verde en Empedrado, en la región del Maule.

José Antonio Neme, quien aseguró haber conversado con una fuente cercana, entregó nuevos antecedentes sobre la ruptura, la cual implica una fuerte discusión, eventuales golpes y la presencia de Carabineros.

Nuevos antecedentes del quiebre entre Yamila Reyna y Américo

De acuerdo al comunicador, Américo concurrió varias veces al baño durante el show, algo que se atribuye a su mal estado por la ingesta de alcohol previa. "En algún momento él tenía un vaso de bebida; ella se acerca al vaso de bebida, le toma el olor, se da cuenta de que tiene alcohol y cambia ese vaso por agua, y cuando él se percata, empieza a subir el nivel de irritabilidad de él".

Mega

"Luego, él se va al hotel, ella se queda porque tenía que cerrar la presentación. Al llegar, Yamila se encuentra con que la pieza estaba en condiciones bien complicadas. Ella se pone a ordenar y luego lo despierta para preguntarle si se iban durante la noche a Santiago o al otro día", dijo Neme.

"En un estado como de confusión, de cansancio y por el alcohol, (Américo) reacciona muy mal. Sale al pasillo y despierta a todo el mundo", agregó el periodista, quien manifestó que Américo tuvo un encontrón con una de las personas que integra el equipo de la humorista.

Si bien el dueño del hotel habría pedido no llamar a Carabineros, otro huésped los contactó de manera anónima, ante lo cual llegó una patrulla al lugar y constató la situación.

Cerca de las 3 de la mañana, la pareja y el equipo completo de Américo deciden volver a Santiago. Es en este trayecto en que "se detienen en una Copec para pasar al baño. Él venía durmiendo, lo despiertan para saber si quiere entrar al baño o comprar un café, y ahí él nuevamente reacciona mal. Se baja del auto y le pide el teléfono a Yamila".

"Entiendo que alguien interviene para tratar de evitar que vuelva a haber golpes, porque parece que hubo golpes y ella termina en el suelo", sentenció.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

