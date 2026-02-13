Conductor manejaba sin licencia ni documentos del auto al día: Acusó problema médico de su hijo

13 feb. 2026 - 12:15 hrs.

La mañana de este viernes se realizó una nueva fiscalización vehicular en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, instancia en la que fue controlado un conductor que manejaba sin licencia de conducir.

Además, al verificar la situación del vehículo, se comprobó que mantenía la documentación vencida.

Conductor intentó evadir control policial

"Al ver nuestra presencia de fiscalización, hace un viraje en U, personal montado lo fiscaliza y manifiesta que cuenta con su licencia y la documentación de su vehículo vencida", señaló el capitán Martínez, de la comisaría de Cartagena.

Mega

Por minutos, el conductor intentó excusarse con documentos en manos para evitar la multa y el retiro del automóvil, además de acusar problemas médicos de su hijo. Sin embargo, su acto no tuvo efecto.

"Solicita que no le retiremos el vehículo, pero cuenta con la documentación vencida. Ellos (el conductor y su familia) son de Santiago, pero mantienen una segunda vivienda en la comuna", detalló el uniformado.

