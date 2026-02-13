"La sacaron del camarín": Testigo revela polémica actitud de Américo con Yamila Reyna previo a ruptura

13 feb. 2026 - 13:55 hrs.

Nuevos detalles se dan a conocer en torno al polémico show que realizó Américo en el Festival de Empedrado, región del Maule, evento que llevó al quiebre amoroso entre el cantante y Yamila Reyna.

El periodista de Mucho Gusto, César Campos, dialogó con una de las personas que estuvo encargada del servicio de comida del festival, quien reveló la actitud de ambos famosos.

Testigo destapa desconocido episodio en festival

La mujer contó que los primeros en llegar fueron los músicos de Américo, con quienes tuvieron un diálogo cordial, siendo todo "muy amable, simpático, hasta el momento que apareció el cantante, que ni siquiera nos saludó ni nos miró".

Mega

"Llegó rodeado de hartos guardias y yo diría que como que lo venían afirmando un poquito, veía a personas que lo estaban como sosteniendo", agregó.

Respecto a Yamila Reyna, dijo haberla visto tensa por la situación que pasó sobre el escenario y porque Américo habría solicitado dos camarines: uno para él y otro para sus músicos.

"Se tuvo que sacar a Yamila de su camerino y colocar a Américo. Eso yo creo que a ella le molestó un poco", comentó, agregando que no vio ningún tipo de interacción entre ambos tras bambalinas.

Aseguró que una vez se retiró el artista, Reyna "salió del camerino, nos pidió un cafecito y recién vino a tener comunicación con nosotras. Pero antes de eso, ella andaba como con un aire muy tenso".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Todo sobre Mucho gusto