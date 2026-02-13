"No le interesa más que su persona": Hija de Américo se distancia de su padre tras quiebre con Yamila Reyna

13 feb. 2026 - 10:40 hrs.

La polémica entre Américo y Yamila Reyna sigue adelante, pero en esta ocasión fue la hija mayor del cantante, Mabel Vega, quien decidió alzar la voz.

Y es que en este mensaje que publicó a través de redes sociales, Mabel, de 31 años, salió al paso de los últimos sucesos en la vida de su padre y optó por desmarcarse de él para cuidar su salud mental y dejar de repetir patrones, tal como ella afirmó.

Asimismo, acusó a su padre de no asumir los errores que ha cometido durante su vida y culpar a su círculo cercano.

El mensaje de la hija de Américo

En una captura de pantalla que compartió BioBioChile, se puede ver cómo la mujer se desliga del actuar de su padre y pone toda la responsabilidad en él.

"Que práctico es lastimar, arrasar con todo, familia, hijos, la persona que está a tu lado, justificar los actos con traumas que estás tú mismo repitiendo con tus propios hijos, haciendo que todos juguemos el papel de malos, cuando son tus propios errores, tapando lo cobarde que puede llegar a ser cada error cometido, callado y llorado por los que rodean esta mugre", expresó.

Enseguida, Mabel aseguró que "hoy marco mi lejanía a esto por mi salud mental. Quiero cortar el patrón porque no se puede seguir sufriendo por alguien que no quiere cambiar, que no le interesa más que su persona".

"Espero que después de su inocencia, si es que la hubiese, asuma cada consecuencia marcada por esto", cerró la mujer, dejando en claro que los lazos con su padre están totalmente cortados.

Instagram

Cabe destacar que durante la tarde del jueves, Yamila Reyna rompió el silencio por este hecho y declaró que en esta ocasión se priorizó a ella misma por su "integridad física y mental".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Todo sobre Américo