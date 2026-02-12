Discusión en un hostal y altercado en bencinera: Los episodios que marcaron término de Yamila Reyna y Américo

12 feb. 2026 - 12:45 hrs.

Hace un año se destapó en la Gala de Viña la relación entre Yamila Reyna y Américo, transformándose en uno de los romances más comentados del espectáculo nacional. Sin embargo, hoy enfrenta un abrupto final a pocos meses de haber anunciado su compromiso matrimonial.

Algunas fuentes aseguran que venían mal, pero el punto de quiebre habría ocurrido durante el fin de semana en el Festival Oro Verde en la comuna de Empedrado, en la región del Maule, donde Yamila era animadora y el intérprete de "Traicionera" estaba como artista invitado.

El abrupto final de Yamila y Américo

En medio del show, cuando Yamila le entregaba el galardón a Américo, se vivió un incómodo momento entre ambos, que no pasó desapercibido por los asistentes.

Mega

Sin embargo, de acuerdo a las fuentes de Mucho Gusto, lo más complejo habría ocurrido fuera de cámara, justamente previo a que el artista subiera al escenario. La pareja habría tenido una fuerte discusión antes de que el artista saliera a cantar.

Al terminar el festival, ambos se dirigieron a un hostal, mismo lugar que recibió a los otros artistas del evento. Una vez ahí, se habría escuchado una fuerte discusión entre Américo y Yamila, la que incluso terminó con la presencia de policías.

"Hubo una pelea dentro del hostal. Discutieron y llamaron a los Carabineros", declaró una testigo al matinal.

De acuerdo a la información que compartió la periodista Cecilia Gutiérrez en sus redes sociales, además, en el regreso a Santiago, el cantante hizo una parada en una estación de servicio, lugar donde se habría provocado un altercado violento, tanto así que el teléfono de la animadora habría terminado en el suelo.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Todo sobre Mucho gusto