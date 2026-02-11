La enigmática historia de Yamila Reyna ante rumores de quiebre con Américo: "Las señales eran tan claras..."

11 feb. 2026 - 16:30 hrs.

La actriz Yamila Reyna podría estar pasando por uno de los momentos más complejos de su vida, ya que hay rumores muy fuertes que apuntan a una separación de Américo.

En medio de todos estos trascendidos, la presentadora de televisión argentina realizó una sorpresiva y enigmática publicación en sus historias de Instagram que llamó la atención de sus seguidores, sobre todo por el contexto.

Y es que Yamila compartió un reel que llevaba por título: "Tú necesitas escuchar esto", en el que se puede ver a un hombre hablando sobre dejar ciertas relaciones a tiempo.

El enigmático mensaje de Yamila Reyna

"Si yo tuviera que pedirle perdón a alguien sería a mi corazón. Le pediría perdón por no haber tenido la fuerza de marcharme de un lugar o de una persona cuando las señales eran tan claras. Le pediría perdón a mi corazón por cada vez que ignoré sus latidos, la advertencia, por cada vez que lo expuse en la indiferencia de alguien que no supo apreciarme", dice el hombre.

Justamente, la periodista Cecilia Gutiérrez informó este martes por la noche que Yamila Reyna y Américo ya no estarían juntos a raíz de una fuerte pelea entre ambos, dando así por cerrada su relación.

Cabe destacar que hace tan solo unas semanas, Yamila Reyna había estado presente en Only Friends, donde habló de lo bien que se llevaba con el cantante de cumbia, así como lo mucho que lo quería la familia de ella.

