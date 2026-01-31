"'Un cantante de cumbia no": Yamila Reyna confiesa que su mamá no quería a Américo por inesperada razón

31 en. 2026 - 22:29 hrs.

En el tercer capítulo de Only Friends, Yamila Reyna reveló que por un particular motivo, en un comienzo su madre no quería que tuviera una relación con Américo.

La modelo y actriz argentina inició hace un noviazgo con el cantante de cumbia nacional que escaló rápidamente y hoy se encuentran a nada de contraer matrimonio.

Sin embargo, hubo un momento en que la madre de Yamila Reyna no estaba para nada de acuerdo con esta relación, y se lo manifestó a su hija.

¿Por qué la mamá de Yamila Reyna no quería a Américo?

"¿Es verdad que a tu mamá no le gustaba Américo para ti?", partió leyendo Yamila, a lo que contestó que esto, efectivamente, era verdad.

Y explicó la razón: "Lo que pasa es que mi mamá estuvo casada —muchos lo saben—, mi papá era cantante de cuarteto, que es muy parecido a la cumbia, y bueno, lo sufrió. Mi papá mujeriego, tuvo esa escuela".

"Entonces cuando le conté, me dijo 'no, Yamila, un cantante de cumbia no'. Entonces le dije, 'mira, mamá, no toma, no le gusta salir de noche, es súper buen papá', y le llevó su tiempo conocerlo, pero ahora lo ama", aseguró.

"Lo conoció, lo adora, se llevan súper bien, de hecho", concluyó la trasandina.

