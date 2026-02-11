Muere James van der Beek, protagonista de "Dawson's Creek", a los 48 años
Este miércoles 11 de febrero se comunicó la muerte del actor James van der Beek, a los 48 años de edad.
El actor se hizo conocido en el mundo del espectáculo por su papel protagónico de Dawson Leery en la popular serie "Dawson's Creek", así como por otros roles en "CSI", "La Ley y el Orden" y "How I Met Your Mother".
La noticia fue confirmada a través del Instagram oficial del actor, donde su familia se aprovechó de despedir de James.
Mueres James van der Beek a los 48 años
"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la devoción del tiempo. Esos días vendrán", escribió la familia del actor.
Dicho esto, pidieron "privacidad mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".Ir a la siguiente nota
Asimismo, el portal de espectáculos TMZ confirmó que, de momento, no existe una causa de muerte confirmada. Sin embargo, en 2024 el actor había dado a conocer públicamente que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer colorrectal.
Ver esta publicación en Instagram