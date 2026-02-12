Con grietas en sus paredes: Estos fueron los daños que sufrió casa en Punitaqui tras fuerte sismo

12 feb. 2026 - 12:05 hrs.

Diversos estragos causó un fuerte sismo registrado a las 10:34 horas de este jueves con epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, región de Coquimbo. El Centro Sismológico Nacional (CSN) confirmó que el temblor tuvo una magnitud de 6.1 en la escala de Richter.

Mucho Gusto conversó con Claudio Vara, residente de la localidad de Punitaqui, quien mostró los daños estructurales que sufrió la casa de su madre tras el movimiento telúrico.

El relato de residente de Punitaqui por fuerte sismo

"Se sintió súper fuerte. Yo creo que más o menos (similar) al terremoto de 2010", describió el hombre sobre cómo se vivió el sismo.

En esa misma línea, reconoció que la casa de su madre resultó con daños estructurales, como lo son diversas grietas en sus paredes que mostró a la cámara.

Precisamente, en un pequeño recorrido por la vivienda, se logró evidenciar la afección que sufrió por este sismo que también se sintió en la Región Metropolitana.

