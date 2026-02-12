Confirman denuncia de Yamila Reyna contra Américo tras presunta violenta discusión

12 feb. 2026 - 13:40 hrs.

Este jueves se confirmó que Yamila Reyna presentó una denuncia contra Américo luego del supuesto episodio de violencia ocurrido tras el Festival Oro Verde en Empedrado, región del Maule.

Recordemos que, entre los antecedentes conocidos, se supo que la pareja habría protagonizado una fuerte discusión en un hostal, la cual se habría trasladado a una bencinera camino a Santiago.

En el lugar, el cantante habría agredido a Reyna, además de insultarla y romper su teléfono celular.

Mega

Yamila Reyna denuncia a Américo

En Mucho Gusto, la periodista Darynka Marcic confirmó que la comediante interpuso una denuncia en una comisaría de Vitacura, junto con haber constatado lesiones.

Según detalló, "esta información de la constatación de lesiones y también de la denuncia que se hace en Vitacura, es por la violencia que ella habría sufrido en una bencinera tras el show".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Todo sobre Mucho gusto