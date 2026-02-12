"Necesita ayuda": Neme lanza dura reflexión tras quiebre entre Américo y Yamila Reyna

12 feb. 2026 - 14:05 hrs.

José Antonio Neme se refirió a la polémica separación de la actriz Yamila Reyna y el cantante Américo, afirmando que el cantante nacional "necesita ayuda psicológica y personal".

Las tajantes palabras del conductor de Mucho Gusto surgen a raíz de las informaciones que hablan de que el quiebre se habría originado tras una pelea en público en una estación de servicio camino a Santiago, cuando volvían de la comuna de Empedrado en el Maule.

Neme aborda separación entre Américo y Yamila Reyna

Luego que se confirmara que la argentina presentó una denuncia en contra de Américo luego de una supuesta agresión, Neme afirmó que "lo único que puedo decir, habiendo también conversado con las fuentes o con algunas fuentes, es que Américo necesita ayuda".

"Yo creo que Américo necesita ayuda de su equipo, de su familia, de sus amigos, pero habiendo reporteado el tema con fuentes muy cercanas y teniendo versiones bastante oficiales", sostuvo.

Antes de zanjar el asunto en el matinal, Neme manifestó que "si la historia cruel, triste y lamentable es como lo cuenta el entorno de Yamila Reyna, creo que Américo no solo tiene un nivel de responsabilidad increíble, sino que también necesita ayuda psicológica y personal".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

