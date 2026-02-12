Videos muestran la intensidad de fuerte temblor que sacudió a la región de Coquimbo

12 feb. 2026 - 11:40 hrs.

Un fuerte sismo de 6.1 remeció la zona centro-norte de Chile este jueves, cuyo epicentro estuvo localizado a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

El movimiento telúrico fue tal que distintos usuarios compartieron en redes sociales videos del inicio y cómo se vivió en las calles de Coquimbo y sus alrededores.

Registros de fuerte temblor en zona centro-norte

En su mayoría, se trata de imágenes que muestran cómo se movieron diversos artículos en departamentos y casas, como muebles, televisores y copas.

Así como también el registro de una familia que dejó su departamento para evacuar de manera preventiva las instalaciones.

Sin embargo, el más impactante fue el ocurrido al exterior de una sucursal de BancoEstado, cuya reja metálica se movía fuertemente, generando un ruido que no pasó desapercibido.

