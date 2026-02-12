Fuerte sismo se registró en la zona centro del país

12 feb. 2026 - 10:40 hrs.

Un fuerte sismo se registró en la zona central del país, sintiéndose con gran fuerza en la Región Metropolitana.

Precisamente, la mañana de este jueves a las 10:34 horas se sintió un potente movimiento en la zona central del país que fue sostenido por un par de segundos.

Fuerte sismo en zona central

Según informó Sismología de la Universidad de Chile, el temblor que se sintió durante la mañana de este jueves fue de 6.1 grados.

Se registró a 13 km al oeste de Punitaqui según comentó Sismología de la Universidad de Chile y con una profundidad de 54 kilómetros.

Hora Local: 2026/02/12 10:34:30, mag: 6.1, Lat: -30.82, Lon: -71.39, Prof: 54.4, Loc : 12.76 km al O de Punitaqui — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 12, 2026

Todo sobre Sismos