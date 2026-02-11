Bono Marzo 2026: Así puedes saber si te corresponde el primer pago

11 feb. 2026 - 11:30 hrs. | Act. 12 feb. 2026 - 11:04 hrs.

A partir del 16 de febrero se realizará el pago del Bono Marzo 2026, conocido oficialmente como Aporte Familiar Permanente, dirigido a las familias de menores ingresos del país.

Precisamente, este beneficio económico tiene como objetivo aliviar los gastos adicionales que se concentran durante los primeros meses del año, como colegiaturas, útiles escolares y otros costos adicionales.

Este año la entrega consiste de $66.834 por cada carga o grupo familiar, dependiendo del tipo de aporte que reciba la persona beneficiaria.

Requisitos del Bono Marzo 2026

El Bono Marzo 2026 se pagará de forma automática a quienes cumplan una de estas condiciones:

Personas con Subsidio Familiar o Maternal concedido al 31 de diciembre del año anterior.

concedido al 31 de diciembre del año anterior. Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre del año anterior.

(Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre del año anterior. Personas con pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, que cobraban esos beneficios al 31 de diciembre del año anterior.

¿Cómo saber si me corresponde el primer pago del Bono Marzo 2026?

Para saber si tu grupo familiar es beneficiaria del Bono Marzo 2026, puedes consultar en la página web oficial del Aporte Familiar Permanente (clic acá) o en ChileAtiende (clic acá); esto a partir del 16 de febrero.

Los pagos de este beneficio se efectuarán en las siguientes fechas:

Desde el 16 de febrero : quienes cobran en la segunda mitad de febrero su beneficio de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades.

: quienes cobran en la segunda mitad de febrero su beneficio de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 2 de marzo : para quienes cobran la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares.

: para quienes cobran la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares. Desde el 16 de marzo: para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente