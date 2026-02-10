¡Falta poco! En esta fecha comienza el pago del Bono Marzo 2026

10 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En los próximos días se inicia el pago del Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo 2026, el cual incrementa el ingreso de las familias con menores recursos.

Este año, el dinero del beneficio subirá de $64.574 a $66.834 por cada carga o grupo familiar, conforme al tipo de requisitos que cumpla.

Cabe señalar que la forma de entrega puede ser a través de un depósito en CuentaRUT, cobro presencial o junto a otros beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS).

ATON

Esta es la fecha del primer pago del Bono Marzo 2026

En caso de cumplir con los requisitos requeridos, el pago del Bono Marzo 2026 se realizará a partir del lunes 16 de febrero, para las siguientes personas:

Quienes cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

¿Cuáles son las otras fechas de pago del Bono Marzo 2026?

De acuerdo a lo informado, el resto de las fechas de pago son:

2 de marzo : para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades , además de pensionados del IPS con cargas familiares.

: para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de , además de pensionados del IPS con cargas familiares. 16 de marzo: para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Estos son los requisitos para recibir el Bono Marzo 2026

El Bono Marzo 2026 se entrega de manera automática, sin postulación ni solicitud, a quienes cumplan con una de estas condiciones:

Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal. Recibe un aporte por carga.

Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Recibe un aporte por familia.

