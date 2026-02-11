"Se instala el calor": Anuncian máximas de hasta 37 °C en la Región Metropolitana

11 feb. 2026 - 08:58 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, anunció que "se instala el calor" en la zona central, especialmente en la Región Metropolitana.

El experto adelantó que las máximas oscilarán entre los 32 °C y 37 °C, en lo que serán tardes especialmente cálidas.

Pronostican hasta 37 °C en la Región Metropolitana

Durante su participación en Mucho Gusto, Sepúlveda indicó que si bien la mínima se posicionó en los 11,9 °C este miércoles, transformándose en el amanecer más fresco del presente verano, la máxima llegará a los 35 °C en la Región Metropolitana.

Mega

La situación se repite el jueves, mientras que el viernes 13 de febrero, cuando se conmemore el "Día del Amante", afrontaremos una jornada particularmente "ardiente".

"La máxima puede rondar los 33 a 34 grados. Vale decir, en la Región Metropolitana podríamos rondar los 37 grados de máxima en los sectores típicamente más cálidos", como Lo Pinto, Colina, Til Til y Curacaví.

