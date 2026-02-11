Embistió a aves: Video muestra a conductor en camioneta 4x4 a toda velocidad en Humedal de Mantagua

11 feb. 2026 - 14:05 hrs.

Un conductor fue grabado ingresando de manera ilegal con su camioneta 4x4 a zona del Humedal de Mantagua en Ritoque, comuna de Quintero, región de Valparaíso.

El hecho fue denunciado por la Fundación Humedal de Mantagua que, a través de redes sociales, divulgó el video que causó indignación.

Camioneta ingresó a Humedal de Mantagua

En el clip, reproducido en Mucho Gusto, se ve al chofer que entró de manera irregular al área protegida, conduciendo a una alta velocidad y embistiendo a las aves que allí se encontraban.

Mega

Según explicaron, en el interior se desplazaban cuatro personas: dos adultos y dos menores, que minutos después se estacionaron para ingerir bebidas alcohólicas.

La organización tomó registro de la patente del vehículo e ingresaron la denuncia para que el hecho sea investigado por las autoridades y así el responsable pueda enfrentar las respectivas sanciones.

Pero este no fue el único caso, pues en pleno despacho de Mucho Gusto se captó en vivo a un motociclista que también circulaba a alta velocidad en el mismo humedal.

Todo sobre Mucho gusto