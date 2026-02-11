"Esa hue... no sirve": Neme estalla por paradero "atrapado" por rejas en San Pedro de la Paz

11 feb. 2026 - 11:45 hrs.

José Antonio Neme tuvo una dura crítica por el paradero de micro bloqueado a raíz del mal cálculo en la instalación de rejas perimetrales en la Ruta 160, que une las comunas de Coronel y San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

Ante las imágenes de la cámara de Mucho Gusto, el conductor barrió con los trabajos realizados en la mencionada ruta, asegurando que era imposible instalar un paradero sin el espacio necesario.

La molestia de José Antonio Neme

"Hicieron la bahía, que es donde para el bus, tampoco tiene espacio para un paradero. ¡Vas a estar esperando la micro y te va a llevar la locomotora! Es una estupidez", dijo indignado.

Mega

En eso, Neme planteó que su instalación no corrió por parte de "la pequeña Lulú, sino que a alguien le pagaron y le pagaron bien por esto".

Luego manifestó su molestia contra las autoridades ante la negativa de referirse al tema. "Pagan con plata de los contribuyentes una obra de mierd…, evidentemente mal hecha (...) Devuelvan la plata porque esa hue… no sirve", lanzó.

Todo sobre José Antonio Neme