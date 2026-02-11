Increíble pero real: Paradero queda inutilizable por instalación de rejas en Ruta 160 en San Pedro de la Paz

11 feb. 2026 - 11:25 hrs.

Una insólita situación denunciaron vecinos y usuarios del transporte público en el Gran Concepción, luego que un paradero quedara inutilizable a raíz del mal cálculo en la instalación de rejas perimetrales.

En concreto, una de las paradas de la Ruta 160, que une las comunas de Coronel con San Pedro de la Paz, se encuentra bloqueada por una valla peatonal.

El hecho ha generado la confusión e indignación de los pasajeros, quienes deben caminar varios metros para poder tomar la micro, perdiendo el sentido de la protección vial.

La respuesta del MOP sobre paradero "atrapado"

A través de un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señaló que la situación se habría generado luego de los trabajos de ampliación a terceras pistas de la Ruta 160, que actualmente está en etapa de recepción provisional.

"El contrato contempló la incorporación de una pista adicional por calzada, sin considerar cesión de terrenos ni procesos de expropiación. En consecuencia, todas las obras asociadas se ajustaron estrictamente dentro de la faja vial existente, y de acuerdo a la normativa vigente", se agregó.

Sobre la misma, se informó que se debió adaptar el espacio de los emplazamientos de los refugios peatonales y las respectivas bahías de buses. Pese a todo, se indicó que "se realizarán los respectivos análisis con tal de verificar eventuales mejoras o adaptaciones, en caso de ser necesarias".

