¡De terror! Abandonan dos ataúdes presuntamente usados en plena calle en Quinta Normal

11 feb. 2026 - 12:55 hrs.

Una tétrica sorpresa se llevaron vecinos de la comuna de Quinta Normal luego que hallaran dos ataúdes presuntamente usados que fueron dejados en plena vía pública.

Los féretros fueron encontrados en la intersección de las calles Vicuña Rozas con Eduardo Charme, justo frente a una iglesia evangélica pentecostal llamada Poder del Espíritu Santo.

Ataúdes en plena calle en Quinta Normal

Según el relato de los vecinos a Mucho Gusto, los ataúdes fueron dejados hace algunos días, siendo apilados bajo un vehículo de carga. Dicen desconocer quién o quiénes los habrían depositado allí.

Desde la iglesia negaron cualquier tipo de vínculo con los féretros encontrados, los que, cabe destacar, presentan un evidente deterioro, lo que hace creer que fueron usados en algún momento.

En los alrededores se ubica una funeraria, desde donde también negaron que se encuentren involucrados. Al finalizar el despacho del matinal, patrullas de Carabineros arribaron al lugar para verificar la presencia de estos ataúdes.

