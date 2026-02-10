Probabilidad de lluvia y vientos en la Región Metropolitana: Este sector recibiría precipitaciones este martes

10 feb. 2026 - 09:45 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, sorprendiendo al anunciar la probabilidad de precipitaciones en algunos sectores de la capital para este martes.

El especialista señaló en Mucho Gusto que la eventual lluvia de esta jornada estará acompañada de rachas de viento que rondarán de 60 km/h a 70 km/h.

Probabilidad de lluvia en la Región Metropolitan

Sepúlveda comentó que esta jornada nos encaminamos a los 30 °C a la sombra en el Gran Santiago, con sectores que pueden rondar los 32 °C.

Mega

Lo llamativo de su informe es que, pese a las altas temperaturas, indicó que existe la probabilidad de vientos y lluvias en la Región Metropolitana.

En ese sentido, el experto puntualizó que se tratan de precipitaciones en la cordillera, es decir, del Cajón del Maipo hacia arriba, aunque no se descarta que caiga alguna que otra gota en la mencionada localidad.

Todo sobre Mucho gusto