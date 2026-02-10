¿Con zunga? José Antonio Neme sorprende con llamativa promesa que piensa cumplir en Viña del Mar

10 feb. 2026 - 12:20 hrs.

José Antonio Neme impactó a los televidentes este martes, luego de comprometerse con un chapuzón en Caleta Abarca, en la comuna de Viña del Mar.

Todo ocurrió cuando el conductor de Mucho Gusto comentaba sobre los beneficios espirituales de bañarse con agua salada de mar, asegurando que servía para eliminar las malas energías.

La promesa de José Antonio Neme

Fue en eso que dijo tener un desafío para su estadía en la "Ciudad Jardín" durante el Festival de Viña del Mar, no solo para él, sino para su fiel escudero, el productor del matinal César Díaz.

"Me comprometo a darme un chapuzón con César en Caleta Abarca", lanzó Neme, impactando a sus compañeros y televidentes.

El periodista no descartó la posibilidad de llevar a cabo su desafío en zunga.

