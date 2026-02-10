Hombre vivía en su auto en la calle, reclamó por su retiro y terminó detenido por mantener una orden vigente

10 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Un tenso momento se vivió en el operativo de retiro de autos abandonados en la comuna de Santiago, luego que un hombre fuese detenido por una orden vigente.

La situación ocurrió a eso de las 9:34 horas de este martes, cuando un sujeto increpó a las autoridades comunales reclamando por el retiro de su vehículo que estaba en la calle y en el cual vivía.

Hombre tenía orden de arresto vigente

A raíz de su descontrolada queja, personal de Carabineros debió intervenir y realizar un control de identidad, dando cuenta de que mantenía una orden de arresto vigente.

Desde el municipio señalaron a Mucho Gusto que durante meses funcionarios lo visitaron para proponerle ser parte del programa social Calles. Sin embargo, este se habría negado en diversas ocasiones, reaccionando supuestamente con violencia.

Sin más, el sujeto fue trasladado hasta una unidad policial para su respectivo control de detención y así ponerlo a disposición de la justicia.

