¡Subió la PGU! Revisa cuál es el nuevo monto del beneficio

02 feb. 2026 - 17:30 hrs.

Desde el 1 de febrero, la Pensión Garantizada Universal (PGU) tiene un nuevo monto, el cual será recibido por cada uno de sus beneficiarios.

Cabe recordar que este aporte es administrado de forma conjunta por la Superintendencia de Pensiones (SP) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Este es el nuevo monto de la PGU

De acuerdo con la información oficial, la PGU aumentó hasta los $250.275 para todas las personas de 82 años o más, y hasta $231.732 para quienes tienen entre 65 y 81 años.

ATON

Este incremento de 3,45% responde a la variación anual registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año pasado.

Cambios en requisitos para acceder a la PGU

Junto con el aumento del monto a recibir, también se reajustaron los tramos utilizados para su cálculo. En concreto, de la "Pensión Inferior", que es el documento que define el valor máximo para acceder al 100% de la PGU, pasó de $762.822 a $789.139.

Mientras que la "Pensión Superior", descrita como el valor máximo para acceder a la PGU, aumentó desde $1.210.828 a $1.252.602.

El resto de los requisitos se mantiene:

Tener 65 años o más de edad.

No integrar el 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

(RSH). Acreditar residencia en territorio nacional en un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que se cumple 20 años de edad.

Acreditar un período no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio.

¿Cómo consultar si te corresponde el nuevo monto de la PGU?

Para consultar si eres beneficiario, puedes hacerlo con tu RUT y fecha de nacimiento en el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios en ChileAtiende (clic acá).

Otra alternativa es a través de una videoatención o llamando a 101 o al +56 4 4236 20 00. De igual forma, está disponible la atención presencial con carnet de identidad.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal