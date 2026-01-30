Confirman fecha de pago del Bono Marzo 2026: Este será el primer grupo en recibirlo

30 en. 2026 - 17:00 hrs.

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido popularmente como Bono Marzo.

Para este año, el monto de este incentivo asciende a $66.834, tras el reajuste determinado por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cabe recordar que este beneficio cuenta con asignación automática para las familias que cumplen con los requisitos necesarios para acceder, por lo que no cuenta con un proceso de postulación.

ATON

¿Cuándo se paga el Bono Marzo 2026?

Según lo informado por las autoridades pertinentes, las fechas de pago del Bono Marzo 2026 cambiaron en relación al período anterior.

Precisamente, la fecha de la entrega de la primera nómina y primeros pagos será el próximo lunes 16 de febrero.

Por consecuencia, se pagará a quienes cobran en la segunda mitad de febrero su beneficio de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades.

Mientras que el resto de las fechas son:

2 de marzo : para quienes cobran la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares.

: para quienes cobran la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares. 16 de marzo: para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

La consulta para conocer si se recibe el Bono Marzo 2026 se podrá realizar desde el mismo 16 de febrero en la página web del Bono Marzo 2026 (clic acá).

¿Quiénes reciben el Bono Marzo 2026?

El Bono Marzo 2026 será recibido por todas aquellas personas o familias que, al 31 de diciembre de 2025, reciban alguno de los siguientes beneficios:

Subsidio Familiar (SUF)

Asignación Familiar o Maternal

Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario

