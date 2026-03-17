Clemente y Bastián se encontrarán con inesperada situación al buscar a Rocío en el capítulo 255 de EJDO
En el avance del capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) llegarán hasta el hospital para obtener un nuevo testimonio de Rocío (María Jesús Miranda).
Precisamente, al llegar al lugar se encontrarán con otra enfermera y le preguntarán por Verdugo. Sin embargo, la mujer los sorprenderá al mencionar que ella renunció esa misma mañana y al parecer tenía un viaje fuera del país.
"La Rocío ya no trabaja acá, renunció hoy día en la mañana", dirá la enfermera, a lo que ambos hermanos preguntarán qué pasó.
¿Dónde estará Rocío?
"El tema con la Rocío fue bien confuso; primero vino un policía, estuvo haciendo unas preguntas y después renunció de un minuto a otro. Yo lo encontré bien precipitado, dijo que por un viaje", expresará la joven.
Al preguntar Clemente por este supuesto compromiso, ella contestará que al parecer se iría ese mismo día.Ve el capítulo en
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