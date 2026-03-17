Clemente y Bastián se encontrarán con inesperada situación al buscar a Rocío en el capítulo 255 de EJDO

17 mar. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) llegarán hasta el hospital para obtener un nuevo testimonio de Rocío (María Jesús Miranda).

Precisamente, al llegar al lugar se encontrarán con otra enfermera y le preguntarán por Verdugo. Sin embargo, la mujer los sorprenderá al mencionar que ella renunció esa misma mañana y al parecer tenía un viaje fuera del país.

"La Rocío ya no trabaja acá, renunció hoy día en la mañana", dirá la enfermera, a lo que ambos hermanos preguntarán qué pasó.

El Jardín de Olivia / MEGA

¿Dónde estará Rocío?

"El tema con la Rocío fue bien confuso; primero vino un policía, estuvo haciendo unas preguntas y después renunció de un minuto a otro. Yo lo encontré bien precipitado, dijo que por un viaje", expresará la joven.

Al preguntar Clemente por este supuesto compromiso, ella contestará que al parecer se iría ese mismo día.