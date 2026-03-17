¿A dónde la llevará? Diana será secuestrada por misterioso hombre en el capítulo 255 de El Jardín de Olivia

17 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En el avance del capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) será secuestrada por un misterioso sujeto.

Y es que primero veremos cómo Burgos (Juan Carlos Cáceres) mantiene una conversación con Raúl (César Caillet) en la cárcel, donde le dirá que se enteró que Diana venía a verlo.

"Mire lo que son las cosas de la vida, de pura casualidad, yo tengo un amigo que está pituteando como taxista y andaba por sus barrios, fíjese, y no me va a creer, su hija tomó la carrera", asegurará Burgos.

El Jardín de Olivia / MEGA

Diana será secuestrada

Enseguida, Diana aparecerá sobre un vehículo y le preguntará al hombre por qué está tomando una ruta distinta a la que tenían planeada.

Ante esto, el hombre asegurará que es una ruta más segura, ya que es muy peligroso para ella. La joven desconfiará y dirá "sabe qué, mejor déjeme acá no más, me voy a bajar (...) Oiga, me voy a bajar ahora, pare el auto".

Sin embargo, el misterioso hombre cerrará las puertas del auto y la llevará a un destino desconocido.