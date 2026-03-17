¿A dónde la llevará? Diana será secuestrada por misterioso hombre en el capítulo 255 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) será secuestrada por un misterioso sujeto.
Y es que primero veremos cómo Burgos (Juan Carlos Cáceres) mantiene una conversación con Raúl (César Caillet) en la cárcel, donde le dirá que se enteró que Diana venía a verlo.
"Mire lo que son las cosas de la vida, de pura casualidad, yo tengo un amigo que está pituteando como taxista y andaba por sus barrios, fíjese, y no me va a creer, su hija tomó la carrera", asegurará Burgos.
Diana será secuestrada
Enseguida, Diana aparecerá sobre un vehículo y le preguntará al hombre por qué está tomando una ruta distinta a la que tenían planeada.
Ante esto, el hombre asegurará que es una ruta más segura, ya que es muy peligroso para ella. La joven desconfiará y dirá "sabe qué, mejor déjeme acá no más, me voy a bajar (...) Oiga, me voy a bajar ahora, pare el auto".
Sin embargo, el misterioso hombre cerrará las puertas del auto y la llevará a un destino desconocido.Ve el capítulo en
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