Comienza el tercer y último pago del Bono Marzo: Revisa acá con tu RUT si lo recibes

16 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Desde este lunes están disponibles los últimos pagos del Aporte Familiar Permanente 2026, también conocido como Bono Marzo.

Cabe recordar que durante este año el beneficio se reajustó a $66.834, monto que se asigna por cada carga familiar o por familia, de acuerdo al tipo de beneficiario.

Este beneficio no dispone de un proceso de postulación, puesto que se asigna de manera automática al cumplir con los requisitos.

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¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Marzo 2026?

El Bono Marzo 2026 se asigna de manera automática a quienes cumplan con uno de los siguientes requisitos:

Quienes hayan recibido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior.

Personas que reciban la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas debidamente inscritas al 31 de diciembre del año anterior.

Las familias que pertenezcan al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Consulta con tu RUT si eres beneficiario del Bono Marzo 2026

Puedes consultar si te corresponde recibir el tercer y último pago del Bono Marzo 2026 en la página oficial web del aporte (clic acá).

Una vez en el sitio web, debes digitar tu RUT y fecha de nacimiento.

Aporte Familiar Permanente

Destacar que el depósito se realiza automáticamente en la Cuenta RUT de BancoEstado, siempre y cuando esté vigente. También se puede cobrar de manera presencial en una Caja de Compensación.

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