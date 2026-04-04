Este sábado cambia la hora en Chile: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

04 abr. 2026 - 16:09 hrs.

Este sábado 4 de abril, Chile vivirá un nuevo cambio de hora, una modificación que marca el inicio del horario de invierno y que impacta directamente en la rutina diaria de las personas.

Este ajuste busca aprovechar mejor la luz natural durante las mañanas en los meses más fríos del año, una medida que se implementa en el país desde 1968 y que sigue generando dudas cada vez que se aplica.

Entre las principales interrogantes que surgen en esta fecha, destaca la clásica duda sobre qué hacer con los relojes al momento del cambio.

¿Se adelanta o atrasa la hora?

A la medianoche del sábado 4 de abril, los relojes deberán atrasarse una hora, dando paso oficial al horario de invierno. Es decir, cuando el reloj marque las 00:00, deberá volver a las 23:00 horas del sábado.

En el caso de Chile Insular, correspondiente a Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio también implica retrasar 60 minutos, pero desde las 22:00 horas del mismo sábado.

Cabe destacar que esta medida rige en casi todo el territorio nacional, con excepción de las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, donde se mantiene el mismo huso horario durante todo el año.

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