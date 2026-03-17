El Jardín de Olivia - Capítulo 254: Luis Emilio deja sin alternativas a Montes

17 mar. 2026 - 17:25 hrs.

En el capítulo 254 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) aparece en la oficina de la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para impedir que siga con la investigación de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

En concreto, el empresario quiere que se mantenga con la línea de investigación de Raúl (César Caillet) y no destape la corrupción que tiene él con Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Por obvias razones, la fiscal se niega a esto. Sin embargo, una vez más, Luis Emilio saca su "as bajo la manga" y amenaza a Montes con la vida de su único hijo, lo que deja a la autoridad judicial en muy mala posición.

El Jardín de Olivia / MEGA

El testimonio de Rocío

Es así como Montes llega hasta la casa de los Guerrero, donde todos la están esperando para saber qué dijo Rocío en su nueva declaración.

No obstante, la fiscal sorprende a todos al revelar que la enfermera sí había mentido en su declaración, ya que vio a alguien envenenar a la señora Vial (Catalina Guerra), siendo este Raúl.