"Está temblando": Así se vivió en Mucho Gusto en vivo el fuerte sismo en la zona central

12 feb. 2026 - 11:09 hrs.

Esta mañana, a las 10:34 horas, un temblor se sintió en gran parte de la zona central del país. Según detallaron en el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.1, con un epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, región de Coquimbo.

Si bien en la Región Metropolitana el sismo fue de menor intensidad y para algunos pasó casi desapercibido, en Mucho Gusto los animadores José Antonio Neme y Marianne Schmidt lo vivieron con cierta preocupación.

Temblor en vivo en el Mucho Gusto

La situación ocurrió en medio del despacho por las familias que llegan a instalarse en una de las playas de Iquique con toldos y carpas.

En eso, la imagen se fue al estudio donde José Antonio Neme miró con cierta preocupación los focos, mientras que se le escuchó decir a Schmidt que "está temblando".

"En estos momentos está temblando, yo sentí un movimiento, se movió un poco la silla", agregó la periodista, para luego pasar a dar la información sobre este movimiento telúrico.

