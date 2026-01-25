"Lo veía perdido": La historia de Nora, la adulta mayor que perdió sus ahorros en los incendios

25 en. 2026 - 21:21 hrs.

En el programa especial Unidos por Ñuble y Biobío, se tomó contacto con Nora, mujer que perdió todos sus ahorros tras los voraces incendios forestales.

Su historia se hizo conocida luego que Otakin y el influencer Ariel Osses donaran $600 mil a su nieto, Esteban, quien llegó hasta una sucursal bancaria con tal de cobrar los billetes que estaban al interior de una caja de lata completamente carbonizados.

El drama de adulta mayor que conmovió en Unidos por Ñuble y Biobío

En la entrevista telemática, Nora, quien era diseñadora y tenía su taller en su hogar que terminó consumido por las llamas, precisó que la suma de sus ahorros en realidad eran $2.400 los cuales se quemaron.

Mega

Pese a tener todo en contra, su nieta realizó una serie de consultas hasta que una sucursal bancaria recepcionó los billetes para ser estudiados y, de resultar todo bien, poder recibir la totalidad del dinero.

"Ya lo veía perdido", indicó la adulta mayor, quien recibió una importante noticia por parte de Francisco Saavedra. Y es que una de las empresas ofreció dos máquinas de coser para que pueda retomar su trabajo.

Todo sobre Ayuda incendios forestales