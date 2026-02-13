Logo Mega

Tras estar distanciados: Leo Méndez confiesa cómo es la relación actual que tiene con su padre DJ Méndez

  Por Matías Rivera
Tras estar distanciados: Leo Méndez confiesa cómo es la relación actual que tiene con su padre DJ Méndez Instagram

El mundo del espectáculo quedó sorprendido cuando hace unos meses se reveló que Leo Méndez y DJ Méndez no tenían una tan buena relación como se creía. Sin embargo, eso parece haber cambiado. 

Y es que hace un tiempo atrás, Steffi Méndez y Leo realizaron un live a través de redes sociales, donde se le preguntó a los hermanos por su padre y el resurgimiento que estaba logrando en la música. 

Ante esto, Steffi se mostró muy feliz por su padre y estaba contenta de que el "pelao", como ella le dice, pudiera hacer lo que le gusta, pero Leo evidenció una notoria molestia por la pregunta e incluso tuvo que ser "censurado" por su hermana, ya que dio a conocer que estaban un poco distanciados. 

Leo Méndez actualiza el estado de la relación con su padre

De ese polémico live han pasado meses y este viernes Leo abrió una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde se le preguntó por la relación con DJ Méndez

Lejos de rehuir de la pregunta, el joven decidió contestar y ser lo más sincero posible al respecto: "Sí, estamos en un lugar sano y manteniendo nuestra relación de padre e hijo muy en privado. Superando obstáculos y mejorando día a día". 

Con esta breve respuesta, Leo aclaró que los lazos con su padre volvieron a ser más estables, pero en esta ocasión desde un punto de vista más familiar e íntimo, sin exponer tanto sus vínculos en las redes sociales. 

Leo Méndez
Instagram

