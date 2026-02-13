Tras estar distanciados: Leo Méndez confiesa cómo es la relación actual que tiene con su padre DJ Méndez

13 feb. 2026 - 14:50 hrs.

El mundo del espectáculo quedó sorprendido cuando hace unos meses se reveló que Leo Méndez y DJ Méndez no tenían una tan buena relación como se creía. Sin embargo, eso parece haber cambiado.

Y es que hace un tiempo atrás, Steffi Méndez y Leo realizaron un live a través de redes sociales, donde se le preguntó a los hermanos por su padre y el resurgimiento que estaba logrando en la música.

Ante esto, Steffi se mostró muy feliz por su padre y estaba contenta de que el "pelao", como ella le dice, pudiera hacer lo que le gusta, pero Leo evidenció una notoria molestia por la pregunta e incluso tuvo que ser "censurado" por su hermana, ya que dio a conocer que estaban un poco distanciados.

Leo Méndez actualiza el estado de la relación con su padre

De ese polémico live han pasado meses y este viernes Leo abrió una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde se le preguntó por la relación con DJ Méndez.

Lejos de rehuir de la pregunta, el joven decidió contestar y ser lo más sincero posible al respecto: "Sí, estamos en un lugar sano y manteniendo nuestra relación de padre e hijo muy en privado. Superando obstáculos y mejorando día a día".

Con esta breve respuesta, Leo aclaró que los lazos con su padre volvieron a ser más estables, pero en esta ocasión desde un punto de vista más familiar e íntimo, sin exponer tanto sus vínculos en las redes sociales.

