¡Llegó Valentino! Joaquín Méndez y Mandi Martínez anuncian el nacimiento de su hijo

13 feb. 2026 - 15:20 hrs.

Este viernes 13 de febrero, Joaquín Méndez y Mandi Martínez dieron a conocer públicamente el nacimiento de su bebé.

El animador de Mega y su pareja realizaron un posteo en conjunto en Instagram, donde subieron varias postales del post parto, en las que se puede ver a Mandi amamantando, así como a Joaquín sosteniendo al pequeño Valentino.

Nace el bebé de Joaquín Méndez y Mandi Martínez

"VALENTINO: Tenés una mamá que resiste todo, es una superhéroe, en cuclillas te sacó, 4 pujadas y estabas afuera. Bueno, tu papá solo se puso detrás de ella y la sostenía", dijo en un comienzo el conductor de La Hora de Jugar.

Enseguida, comentó que "lo importante es que vencí mis miedos, no me desmayé, pero bueno, lo importante es que ahora miro a tu mamá más enamorado que nunca, es una guerrera del Olimpo, una mujer que no tiene límites, los amo", y agregó que "yo que dije que quería 11, ahora creo que estamos bien contigo".

"Bueno, no sé, uno nunca sabe, bueno, dejo de escribir por que ya estoy diciendo tonteras. Vamos con todo Valentino", cerró Méndez en un tierno posteó.

