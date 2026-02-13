"Hoy no saben igual...": Américo reaparece en redes sociales tras denuncia presentada por Yamila Reyna

13 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Durante los últimos días se han dado a conocer más antecedentes del quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo tras la presentación de ambos en el Festival de Oro Verde en Empedrado, en la región del Maule.

Se reveló que hubo una discusión en una bencinera camino a Santiago, la que habría terminado a los gritos y a los golpes, situación por la que Yamila luego tomó la decisión de interponer una denuncia en contra del cantante por violencia intrafamiliar (VIF).

A esto se sumaron las declaraciones de la Mabel Vega, hija de Américo, quien se desmarcó de su padre y le pidió que asumiera sus errores, así como la madre de Yamila Reyna, la que afirmó que solo ella sabía lo mal que estaba su hija por todo esto.

Américo reaparece en redes sociales

Luego de conocer todos estos hechos y declaraciones, Américo volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar unas breves pero potentes palabras, que dejan en claro que el cantante de cumbia no lo está pasando bien a raíz de sus acciones.

"Hoy no saben igual... Pero un capuchino y un lemon cake siempre son una buena compañía", escribió Américo en una historia de Instagram donde se ven los alimentos mencionados, además de ocupar la canción "Volando entre tus brazos" de Marc Anthony de fondo.

Hace unos días también había ocupado sus redes sociales para mencionar que tenía mucho "miedo y tristeza. "El silencio siempre ha sido mi consejero mas sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aun estoy aprendiendo de ellas)", aseguró.

