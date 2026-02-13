Mamá de Yamila Reyna defiende a su hija tras complejo quiebre con Américo: "Sé lo rota a pedazos que estás"

13 feb. 2026 - 11:30 hrs.

El quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo sorprendió al mundo del espectáculo, ya que se veían como una de las parejas más estables dentro de la farándula hasta que ocurrió lo impensado.

Ambos decidieron callar en un principio respecto a la situación, sin embargo, Patricia González, madre de la argentina, decidió hablar sobre lo que está ocurriendo y defender a su hija.

Cabe destacar que la tarde de este jueves fue Yamila quien escribió un breve pero potente texto en redes sociales, donde confirmó la separación y afirmó que mantendría su silencio por su "integridad física y mental", después de haber presentado una denuncia en contra del cantante debido a un presunto episodio de violencia.

Madre de Yamila Reyna defiende a su hija

Según consignó Las Últimas Noticias, la progenitora de Yamila Reyna escribió a la trasandina: "Hija de mi alma, sólo yo sé lo que sientes y lo rota a pedazos que estás por dentro, pero tú sabes que mami te cuida".

Las palabras de la madre de Yamila llegan en un momento muy justo, ya que hace tan solo unas semanas, Reyna había declarado en Only Friends que en un comienzo a Patricia no le gustaba Américo por ser un "cantante de cumbia".

"Entonces cuando le conté, me dijo 'no, Yamila, un cantante de cumbia no'. Entonces le dije, 'mira, mamá, no toma, no le gusta salir de noche, es súper buen papá', y le llevó su tiempo conocerlo, pero ahora lo ama", declaró Yamila en aquel episodio.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

