Emilia Dides publicó tierno look de su hija Mía Ignacia en redes sociales: "Ella es punk"

13 feb. 2026 - 19:30 hrs.

Emilia Dides disfruta de cada momento junto a Mía Ignacia, su hija con Sammis Reyes y de quien compartió una enternecedora imagen en redes sociales.

La bebé que nació el pasado 30 de enero ya cuenta con varias fotos circulando en internet, pero siempre con el rostro cubierto para protegerla de la exposición.

En esa misma línea, la exMiss Chile subió una selfie junto a su pequeña, tapando su cara con un emoji de corazón, pero resaltando su rebelde cabello que está completamente en punta.

"Ella es punk", escribió Dides mientras sonríe con Mía entre sus brazos.

Instagram de @emiliadides

Un mensaje de aniversario

En plena época estival, la cantante y Sammis Reyes viven hitos importantes: el nacimiento de su hija y su primer aniversario juntos. Cabe recordar que la pareja hizo pública su relación en pleno Festival de Viña del Mar y ya estamos a punto de celebrar una nueva edición del certamen.

En su cuenta de Instagram, el exdeportista de la NFL celebró con un extenso mensaje para su pareja. "Un año contigo, Emilia Dides, y sigo pensando: 'Estoy con la mujer más hermosa del planeta... Soy el hombre más afortunado del mundo'".

