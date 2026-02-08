Sammis Reyes comparte emotivo mensaje para celebrar aniversario con Emilia Dides: Desclasificó inédito video

08 feb. 2026 - 18:02 hrs.

Sammis Reyes y Emilia Dides atraviesan uno de los mejores momentos de su vida, luego de recibir a su hija, Mía Ignacia. Su nacimiento, que fue hace solo unos días, revolucionó a la pareja que ayer 7 de febrero festejó su primer año juntos.

Por lo mismo, el exjugador de la NFL ocupó sus redes sociales para dedicar un extenso texto a la exMiss Chile, con quien comparte esta nueva etapa de padres.

Cabe recordar que Sammis y Emilia hicieron pública su relación en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.

Mega

El tierno mensaje de aniversario de Sammis Reyes

"En un año, tu vida puede cambiar para siempre", partió escribiendo el deportista en un video donde aparece con Emilia relatando que, a solo cinco horas de conocerse, decidieron pololear.

"Un año contigo, Emilia Dides, y sigo pensando: 'Estoy con la mujer más hermosa del planeta... Soy el hombre más afortunado del mundo'", agregó.

Tras ello, Sammis Reyes hizo referencia a las críticas que recibieron al principio de la relación, donde se les acusó de ocupar el romance como estrategia comercial.

"Al comienzo criticaron nuestra relación. Muchos dijeron que era 'puro marketing'. Inventaron mentiras. Nos trataron de poner el uno contra el otro. Nos trataron de destruir... Solo con el fin de hacernos daño", continuó.

Dicho lo anterior, comentó que "ahora entiendo que todos esos procesos fueron tests de Dios para fortalecer nuestra relación y para traernos a la bendición más linda de nuestras vidas, nuestra hija".

Respecto a la intensidad de la relación, la que también fue criticada, Sammis apuntó que "quienes nos criticaban no sabían que tuvimos la suerte que muy pocas personas en el mundo tienen... Los dos encontramos a nuestra alma gemela (¿De verdad que acabo de escribir eso?), pero de verdad fue así. Yo no creía en esto, se los juro!! Jajaja, pero así sucedió. No tengo otra explicación para nuestra relación".

Para cerrar, agradeció el tiempo junto a Emilia Dides: "Te quiero dar las gracias por confiar en mí, por entenderme, por bancarme, por cagarte de la risa conmigo con los memes que se burlan de mí", dijo con humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sammis Reyes (@sammisreyes)

Todo sobre Sammis Reyes