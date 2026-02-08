Un campamento con mucho estilo: La decoración playera de Raquel Argandoña en sus merecidas vacaciones

08 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Luego de una temporada intensa, con una apretada agenda, Raquel Argandoña se escapó a Reñaca para disfrutar de unas merecidas vacaciones bajo los cielos despejados de Valparaíso.

La presentadora de televisión publicó una postal de un día de playa, donde una vez más evidenció el estilo y elegancia que la caracterizan.

El estiloso campamento de playa de Raquel Argandoña

Sin aportar más detalles sobre su paseo, y sin siquiera aparecer en la fotografía, Raquel mostró el estiloso campamento playero que armó en la costa de Reñaca. La influencer decoró con elegancia un escenario ideal para deleitarse durante horas.

Para garantizar suficiente sombra, dispuso una gran sombrilla azul en el centro del área, junto a un par de sillas de playa.

El detalle resaltante son las toallas de colores vibrantes y patrones abstractos que cubrieron las tumbonas, a juego con la manta de diseño tropical lleno de flores, aves y colores eléctricos, que se observa en el suelo.

En el lugar se aprecian artículos para entretenerse, como un balde rosa y un libro de la autora Megan Maxwell, conocida por sus novelas románticas. Lo cierto es que, pese a ser un espacio al aire libre, la animadora supo cómo armar una decoración única y especial.

Instagram @argandona.raquel

