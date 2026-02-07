Cómoda y con moderna parka negra: Este es el look de Maura Rivera para conquistar los días fríos en Miami

07 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Esta temporada, gran parte de Estados Unidos registra un descenso en las temperaturas y Miami, la ciudad en la que reside Maura Rivera, no escapa de estos pronósticos.

Fiel a su elegancia y sentido de la moda, la esposa del exfutbolista Mark González compartió en su Instagram una serie de postales en las que mostró cómo adapta su estilo al clima, sin sacrificar la comodidad ni la sofisticación. "Frío, lluvia y viento por acá", escribió en su post.

Look abrigado y chic de Maura Rivera en Miami

Durante su paseo por el Miami Design District, la bailarina nacional lució una moderna parka negra sobre una polera marrón con capucha y pantalones holgados negros, una opción urbana y cómoda que elevó con accesorios claves.

Maura optó por una pequeña cartera negra de cadena metálica, un cinturón marrón para marcar su figura, zapatillas deportivas en tonos grises y unos aros dorados que armonizaron sus facciones.

Los últimos complementos de este outfit, abrigado y perfecto para los días fríos, fueron un maquillaje suave y fresco, resaltado con labios en un tono rosa nude, y su melena lisa suelta.

