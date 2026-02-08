Exesposo de Belén Soto revela inesperado ofrecimiento tras separarse: "La gente fue muy mala conmigo"

08 feb. 2026 - 12:15 hrs.

El exesposo de Belén Soto, Branko Bacovich, habló por primera vez sobre su separación con la actriz, confesando que recibió ofrecimientos para ingresar a distintos realities.

Fue en enero del 2024 cuando se reveló que había puesto fin a su romance después de dos años de matrimonio y siete años de relación.

Tras su quiebre, se especularon diferentes razones que pudieron haber llevado a la drástica decisión. Sin embargo, ninguno de los dos se refirió a la situación y, al poco tiempo, ambos rehicieron sus vidas e iniciaron nuevas relaciones con otras personas.

Luego de años de silencio, el empresario decidió romper el silencio en el pódcast "Emprende Motores", donde abordó su separación con la actriz.

La posibilidad de ingresar a un reality

"Tuve la oportunidad también de entrar a realitys. Me llamaron de Canal 13, de Chilevisión y de TVN. Me separé y mi exseñora era bien famosa en el rubro, era actriz", confesó Branko Bacovich.

"Obviamente dije que no, aparte que fue en un momento, uno de los momentos más duros de mi vida, que fue mi separación", sostuvo, añadiendo que por esa época falleció también el perrito que tenían junto a Belén Soto.

"Ese proceso y lado de mi vida fue uno de los momentos más duros con la separación de mis viejos", reflexionó el empresario.

El odio que recibió Branko tras separarse de Belén Soto

Sobre lo mismo, aseguró que luego de la ruptura recibió mensajes de odio en sus redes sociales. "A la gente le encanta el morbo", indicó.

En esa misma línea, comentó que si bien lo llamaron de todos los canales de televisión para que entrara a un reality, ofreciéndole bastante dinero, "no estaba bien mental ni psicológicamente en su minuto".

"O sea, yo estaba pensando en cómo salir de ese hoyo... Me dieron duro con eso (separación) por un par de meses; es complicado estar en esa posición, obviamente no se lo deseo a nadie", sostuvo.

Para cerrar, el empresario planteó que "la gente también fue en su minuto muy mala conmigo innecesariamente, porque yo hice las cosas bien en mi relación y, bueno, yo creo que por eso también me ha ido bien en mi vida en general, en mis negocios, en mi círculo, con mis amigos, con mi familia".

"Al final, cuando eres buena persona, tarde o temprano, te va a ir bien", sentenció.

