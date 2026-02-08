"Las redes sociales no son mi guía": Ernesto Belloni rompe el silencio tras duras críticas por rutina

08 feb. 2026 - 11:06 hrs.

El viernes por la noche, Ernesto Belloni, ampliamente conocido por su personaje "Che Copete", fue el encargado de poner la cuota de humor en un festival televisado.

Sin embargo, la rutina del humorista fue duramente cuestionada en redes sociales. Los usuarios no dudaron en calificar su presentación como subida de tono, junto con criticar sus diversos comentarios machistas y discriminatorios.

En ese sentido, se apuntó a que Belloni no ha logrado adaptarse a los cambios culturales y sociales del país y el mundo.

A días de aquella situación, el exrostro de "Morandé con Compañía" decidió romper el silencio y reaccionar a los comentarios en la web.

Belloni reacciona a críticas tras su show

En diálogo con Las Últimas Noticias, Ernesto Belloni aseguró que "las redes sociales no son mi guía" y que, tras su rutina, "quedé muy conforme".

"Leo las críticas positivas y acepto las que no les gustó; no soy aficionado a las redes sociales para ver el resultado de mi trabajo", explicó el comediante.

Respecto a algunos comentarios que apuntaron a que los chistes no consideraban los cambios culturales, afirmó que "sé que estamos en un proceso de cambio, entonces, me gusta relajar al público con puras tonteras; después se encontrará con sus problemas, por eso no uso la contingencia".

Tras ello, el hombre detrás de "Don Che" dijo aceptar que su humor es superficial y que no busca ir más allá de eso.

"Hago un humor muy frívolo, sin ninguna aspiración ni mensaje. Que la contingencia la ocupen otros humoristas, pero para mí es como recordarle al público 'oye, está la escoba' o 'nos estamos cayendo a pedazos'".

Ernesto Belloni aseguró que le hubiese gustado tener bailarinas con plumas en el escenario, pero que en esta ocasión no se dio y que la decisión de aquello corrió porque "uno está viejo y ya sabe cuál es la línea que se puede pasar con la televisión".

