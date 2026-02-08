"Con cerebro y soltero": El inesperado mensaje que Carla Jara le deja a Cupido en el mes del amor

08 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Desde su separación de Diego Urrutia, Carla Jara vive una etapa de soltería llena de confianza y renovación personal. Como muestra de esto, en redes sociales comparte algunos de los proyectos en los que participa y parte de su día a día.

En esta oportunidad, la artista hizo gala de su característico humor para compartir en su perfil de Instagram un video en el que dejó un fuerte y claro mensaje para Cupido, durante este mes del amor.

El mensaje de Carla Jara para Cupido

En el clip, Carla simuló interpretar la canción "Mala fama" de Danna Paola, para hacerle saber al dios del amor el tipo de pareja que busca: "Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos, que esté bueno va de tercero y, de paso, que tenga buen humor".

"Pov: Para que Cupido tenga claro lo que quiero (y no se vuelva a equivocar)", escribió la animadora en su video para hacer evidente que no se conformará con menos en una relación.

Jara concluyó su post con un breve mensaje que demuestra lo dispuesta que está a darle una nueva oportunidad al romance: "Por favorcito, Cupido, dispara bien la flecha".

