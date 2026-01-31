"Tiene 30 años...": Carla Jara explica motivos de su quiebre con Diego Urrutia

31 en. 2026 - 23:08 hrs.

En el tercer capítulo de Only Friends, Carla Jara abrió su corazón y reveló las razones que llevaron a su quiebre amoroso con Diego Urrutia.

Y es que el panel comenzó a repasar la vida amorosa de Carla Jara, instancia en la que José Antonio Neme confesó que su favorito era Diego, ya que era lindo, tierno, amable, chistoso y se notaba buena persona.

Ante esto, decidieron preguntar a Carla por los motivos de su quiebre, ya que simplemente declararon que estaban separados, pero no entregaron más detalles.

Only Friends / MEGA

Por esto terminó la relación entre Carla Jara y Diego Urrutia

"No nos seguimos ni nada porque tomamos caminos distintos", expresó Carla, quien afirmó que ambos tuvieron una relación súper intensa y bonita.

Los caminos distintos se deberían a que "Diego tiene 30 años, quería una vida". Ante ello, Yazmín Vásquez le preguntó si el comediante quería matrimonio o hijos.

"Claro, se conversó en algún momento vivir juntos y todo, pero yo claramente no podía porque tenía a Mariano, no era viable en ese momento. Uno no sabe cuánto va a durar tampoco, uno lo intenta y quiere que las cosas funcionen, pero bueno, no se pudo y esa fue la conversación que tuvimos, tú (Diego) quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar, yo ni siquiera puedo tener hijos", cerró.

Todo sobre Only Friends