"Algo raro está pasando": Carla Jara recuerda cómo comenzó a sospechar de infidelidad por parte de Kaminski
En el tercer capítulo de Only Friends, Carla Jara contó cómo sospechó que era víctima de infidelidad por parte de Francisco Kaminski y Camila Andrade.
El panel estaba hablando sobre las infidelidades y si perdonarían una de su pareja, cuando Yamila Reyna decidió intervenir y preguntar a Carla por esta situación.
"Cuando te pasó Carla a vos lo que te pasó, ¿te diste cuenta por un detalle o fue un sexto sentido?", consultó la trasandina.
Carla Jara cuenta cómo descubrió infidelidad
"No, fue una corazonada", afirmó desde un comienzo, y añadió: "Claro, hay cosas que uno ve... sí, yo creo que más cosas que veía, miradas y cosas que uno decía, aquí algo raro está pasando".
En ese contexto, Neme sostuvo que todas estas corazonadas o sextos sentidos vienen desde un cambio de hábitos o actitudes, tal como lo mencionó Carla Jara.
En ese mismo momento, Yamila mencionó que ella preguntó porque se acordó que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué gracias a que la mermelada que solo ella comía se acababa muy rápido.
