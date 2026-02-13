En medio de diagnóstico de cáncer: Mauricio Pinilla aclara rumores sobre nuevo quiebre con Gissella Gallardo

13 feb. 2026 - 13:10 hrs.

Esta semana Mauricio Pinilla causó impacto al revelar que padece cáncer de piel, condición que le diagnosticaron en noviembre pasado. La noticia llegó justo cuando en redes circulaban rumores sobre una nueva crisis de pareja con su esposa y madre de sus hijos, Gissella Gallardo.

Según consigna Página 7, las sospechas surgieron por apariciones de la periodista sin su anillo de matrimonio. Sin embargo, en el mismo programa de radio donde hizo el anuncio de su enfermedad, el exfutbolista disipó las especulaciones sobre un nuevo quiebre.

Lo que dijo Mauricio Pinilla sobre su relación con Gissella Gallardo

"Yo estuve separado un tiempo, casi 2 años, y esos fueron los dos peores años de mi vida", recordó Mauricio Pinilla en el programa "Marca Personal", donde contó que durante ese lapso estuvo cuidando a su madre, diagnosticada con cáncer.

Sin embargo, al regresar al hogar de Gallardo y sus tres hijos, ella se portó como "una santa", según el exdelantero. "Me recibió en la casa como un papá, no como una pareja. Y después nos pudimos reconciliar con el tiempo. Pasó un año", rememoró, antes de hablar de su situación actual.

Instagram @pinigol9

"Hoy día estamos felices, estamos contentos. Estamos pasando por un momento bonito. La familia está super unida. Recuperé la confianza de mis hijos", manifestó, con lo que descartó una separación.

Además, durante sus declaraciones, resaltó lo importante que es la contención de Gissella tanto ahora, como cuando estaba en rehabilitación por depresión y adicciones.

"Es amor, sí. Y me cuidó, me llevó a hacerme mis exámenes, me prepara mis remedios, se preocupa absolutamente de todo. Es una santa. Le agradezco a ella por la preocupación y por todo lo que ha hecho por mí, porque la verdad que sin ella no hubiese sido capaz", dijo.

Por su parte, Gallardo también dejó claro que siguen juntos, al hablar sobre el cáncer de Pinilla en el programa donde es panelista en Canal 13.

"Es un proceso que estamos viviendo como familia hace un tiempo, el cual claramente no es fácil. Pero existe mucho apoyo y contención de parte de nuestro círculo. Gracias a Dios este tratamiento ya va bien encaminado. Mauricio es un hombre súper fuerte y sé que va salir de esta", declaró.

