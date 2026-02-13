"Boté 7 años de relación": El mea culpa de Karol Lucero tras declaraciones de Fran Virgilio
El matrimonio entre Karol Lucero y Fran Virgilio llegó a su fin luego que el animador le fuera infiel a la influencer con la DJ Isi Glock.
A raíz de esto, ambos tomaron distintos caminos en busca de las respuestas que no encontraron en su relación y, de retorno a Chile, los dos comenzaron a retomar sus vidas personales.
Fue así como Fran Virgilio, hace unos días, llegó hasta el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde habló sobre todo lo que ocurrió y cómo lo pasó con esta situación que se convirtió en noticia nacional en algún momento.
Karol Lucero admite su culpa
Y es que tras las declaraciones de Fran en este espacio, se le preguntó a Karol Lucero en sus redes si volvería con su ex o si buscaría otra oportunidad.
Ante esto, el animador de televisión contestó: "No. Nunca he vuelto con una ex, no creo en las segundas partes, más aún cuando maté lo más importante de una relación: la confianza, así que decidí dar vuelta la página".Ir a la siguiente nota
Enseguida, afirmó que "nada es perfecto o no hubiese pasado lo que ocurrió. No todo lo que brilla es oro y hasta las rosas más hermosas tienen espinas. Si matas a una mariposa eres cruel, si matas a una cucaracha eres un héroe. No cambia la acción, cambia la narrativa".
"Frente a tamaña traición recibí el castigo que merecía. Me arrepiento y ofrecí disculpas. No busqué el perdón porque ni yo soy capaz de perdonarme. Boté 7 años de relación, cambié más de 2.500 días por uno (pésimo por lo demás)m pero jamás borrará lo lindo que vivimos y me quedo con eso", cerró Karol.