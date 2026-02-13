Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Boté 7 años de relación": El mea culpa de Karol Lucero tras declaraciones de Fran Virgilio

  • Por Matías Rivera
'Boté 7 años de relación': El mea culpa de Karol Lucero tras declaraciones de Fran Virgilio Instagram

El matrimonio entre Karol Lucero y Fran Virgilio llegó a su fin luego que el animador le fuera infiel a la influencer con la DJ Isi Glock. 

A raíz de esto, ambos tomaron distintos caminos en busca de las respuestas que no encontraron en su relación y, de retorno a Chile, los dos comenzaron a retomar sus vidas personales. 

Lo más visto de Entretenimiento

Fue así como Fran Virgilio, hace unos días, llegó hasta el programa "Sin Editar" de Pamela az, donde habló sobre todo lo que ocurrió y cómo lo pasó con esta situación que se convirtió en noticia nacional en algún momento. 

Karol Lucero admite su culpa

Y es que tras las declaraciones de Fran en este espacio, se le preguntó a Karol Lucero en sus redes si volvería con su ex o si buscaría otra oportunidad.

Ante esto, el animador de televisión contestó: "No. Nunca he vuelto con una ex, no creo en las segundas partes, más aún cuando maté lo más importante de una relación: la confianza, así que decidí dar vuelta la página".

Ir a la siguiente nota

Enseguida, afirmó que "nada es perfecto o no hubiese pasado lo que ocurrió. No todo lo que brilla es oro y hasta las rosas más hermosas tienen espinas. Si matas a una mariposa eres cruel, si matas a una cucaracha eres un héroe. No cambia la acción, cambia la narrativa". 

"Frente a tamaña traición recibí el castigo que merecía. Me arrepiento y ofrecí disculpas. No busqué el perdón porque ni yo soy capaz de perdonarme. Boté 7 años de relación, cambié más de 2.500 días por uno (pésimo por lo demás)m pero jamás borrará lo lindo que vivimos y me quedo con eso", cerró Karol. 

Karol Lucero
Instagram

Todo sobre Karol Lucero

Leer más de

Minuto a minuto