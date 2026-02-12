"De repente todo explotó": Fran Virgilio se sincera sobre el episodio de infidelidad de Karol Lucero

12 feb. 2026 - 13:30 hrs.

Seis meses después de su sonada separación con Karol Lucero, Fran Virgilio confiesa estar felizmente soltera, y así desea seguir por un buen tiempo. La influencer asegura que asistirá sola a la Gala del Festival de Viña del Mar y que no le molestaría si coincidiera con su exmarido.

La creadora de contenido hizo tales declaraciones en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde detalló cómo superó el quiebre y respondió con un contundente "sí" cuando "La Fiera" preguntó si ya se "desenamoró".

Lo que dijo Fran Virgilio de su separación con Karol Lucero

"¿Cómo ha sido vivir el proceso? ¿Qué podrías, por ejemplo, contarle a la gente, qué es lo que te sirvió?", preguntó Pame Díaz a su invitada.

"Creo que me ayudó mucho el apoyo de mi familia y de mis amigos. Tenerlos tan presentes y tan pendientes de mí de forma inmediata me ayudó un montón", dijo inicialmente. Luego relató cómo trabajó internamente para superar la crisis.

"Traté de apagar todo el ruido y enfocarme en mí nada más. Igual agradecer todo lo que me pasó, porque me va a enseñar un montón y voy a crecer, crecí un montón como persona. Me siento mucho más madura, me falta camino aún por por seguir", expresó.

Virgilio también comentó que contó con el apoyo de especialistas. "La terapia, que es súper importante, ayuda mucho para mantenerte estable y no meterte en un hoyo", dijo.

Por último, reveló por qué no apareció en sus redes sociales en aquel momento, cuando se destapó públicamente la infidelidad que cometió Karol Lucero con la DJ Isi Glock.

"Yo no podía, estaba bloqueada. Se sentía rarísimo. Sentía como que estaba acá, pero no estaba. Era como '¿qué pasó?', como que de repente todo explotó. Y aparte público (...) Lo pasas pésimo. Imagínate que además todos sepan, es terrible que todo el mundo te escriba y opinen, y te digan qué hacer y qué no", resaltó.

