¡Clásicos y rivalidades históricas! Las semifinales de la Copa del Rey se viven en exclusiva por Mega Go
La emoción del fútbol español entra en su recta decisiva. Este jueves 12 de febrero se disputarán las semifinales de la Copa del Rey, y podrás seguir toda la jornada con tu plan Full en exclusiva a través de Mega Go.
La definición rumbo a la gran final enfrentará a cuatro gigantes del fútbol europeo en dos duelos imperdibles.
Programación de las semifinales de la Copa del Rey por Mega Go
Programación jueves 12 de febrero
- 14:30 horas - Athletic de Bilbao vs Real Sociedad
- 17:00 horas - Atlético de Madrid vs FC Barcelona (En vivo)
Semifinales de vuelta:
- 3 de marzo - FC Barcelona vs Atlético de Madrid (En vivo)
- 4 de marzo – Real Sociedad vs Athletic de Bilbao (En vivo)
Estas jornadas estarán marcadas por clásicos, rivalidades históricas y el paso a la final en juego.
Con el Plan Full de Mega Go, además tendrás:
- Acceso a todas las teleseries, programas y contenidos exclusivos, sólo por $3.490. Suscríbete aquí.
Dispositivos compatibles:
- Celular, PC, Smart TV y Roku.
- Hasta 5 dispositivos en simultáneo
