El duro descargo de Sammis Reyes por las constantes burlas y críticas en su contra: "Ese no es el camino"

Sammis Reyes finalmente se pronuncia luego de la avalancha de memes que surgieron en reacción a una foto donde aparecía sin polera, para anunciar el nacimiento de su hija con Emilia Dides.

El exdeportista publicó un video en el que defiende su postura de salirse de lo convencional para lograr el éxito y además da consejos al respecto a sus seguidores.

El descargo de Sammis Reyes tras ola de burlas

Sammis Reyes compartió en sus historias de Instagram un ejemplo de una de estas burlas en su contra, para luego resaltar la aprobación de su video entre sus seguidores. "Somos muchos los que pensamos así", escribió.

En la mencionada grabación, el exjugador de la NFL afirma que en Chile se suele rechazar a quien se sale de lo común. "Una y otra vez me he dado cuenta que cada vez que alguien piensa un poquito fuera de la caja, un poquito diferente de lo que piensa el resto de la sociedad, se le critica, se le juzga, se le hacen memes, se burlan de él", dijo.

"Les voy a decir algo, ese es el camino correcto a dónde tienen que ir. Yo creo que no hay una persona en este planeta que sea exitosa y que no se le haya criticado, que no se le hayan cuestionado sus ideas, que encaje en la sociedad. No conozco uno que encaje y que haya tenido éxito en la vida", aseguró.

"Le voy a decir algo a toda la gente que me sigue que quiere encajar, que quiere que la sociedad la apruebe, que lo hagan sentir bien y bonito. Ese no es el camino, se los prometo", recomendó finalmente.

